Новая Каховка: бегство войск РФ из Херсона тоже назвали «ротацией»3
- 24.03.2023, 12:12
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Контрнаступление ВСУ будет достаточно глубинным.
Очередная «тактическая ротация» российских войск видна в Новой Каховке.
Ротацией войск Россия называла и бегство из Херсона. При этом в рамках ротации Россия оставила огромную партию военной техники, пишет телеграм-канал CYNIC.
Сменившийся вектор попыток наступления российских войск, а также фактически замороженный фронт, несмотря на дикие вопли про «весеннее наступление», показывает, что у РФ нет ресурсов и логистических путей для поддержки интенсивности боевых атак, а также защиты/укрепления на захваченных территориях.
Будущее контрнаступление ВСУ будет достаточно глубинным, если такое положение войск у РФ сохранится, а изменится оно не сможет.