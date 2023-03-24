Новая Каховка: бегство войск РФ из Херсона тоже назвали «ротацией» 3 24.03.2023, 12:12

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Контрнаступление ВСУ будет достаточно глубинным.

Очередная «тактическая ротация» российских войск видна в Новой Каховке.

Ротацией войск Россия называла и бегство из Херсона. При этом в рамках ротации Россия оставила огромную партию военной техники, пишет телеграм-канал CYNIC.

Сменившийся вектор попыток наступления российских войск, а также фактически замороженный фронт, несмотря на дикие вопли про «весеннее наступление», показывает, что у РФ нет ресурсов и логистических путей для поддержки интенсивности боевых атак, а также защиты/укрепления на захваченных территориях.

Будущее контрнаступление ВСУ будет достаточно глубинным, если такое положение войск у РФ сохранится, а изменится оно не сможет.

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