закрыть
24 марта 2023, пятница, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новая Каховка: бегство войск РФ из Херсона тоже назвали «ротацией»

3
  • 24.03.2023, 12:12
  • 3,654
Новая Каховка: бегство войск РФ из Херсона тоже назвали «ротацией»

Контрнаступление ВСУ будет достаточно глубинным.

Очередная «тактическая ротация» российских войск видна в Новой Каховке.

Ротацией войск Россия называла и бегство из Херсона. При этом в рамках ротации Россия оставила огромную партию военной техники, пишет телеграм-канал CYNIC.

Сменившийся вектор попыток наступления российских войск, а также фактически замороженный фронт, несмотря на дикие вопли про «весеннее наступление», показывает, что у РФ нет ресурсов и логистических путей для поддержки интенсивности боевых атак, а также защиты/укрепления на захваченных территориях.

Будущее контрнаступление ВСУ будет достаточно глубинным, если такое положение войск у РФ сохранится, а изменится оно не сможет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина