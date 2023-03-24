Ученые готовят миссию по поиску жизни недалеко от Земли 6 24.03.2023, 12:22

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Новая миссия получила название TOLIMAN.

Сиднейский университет и болгарский аэрокосмический производитель EnduroSat объединились для поиска инопланетной жизни в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра, пишет «Хайтек».

Новая миссия получила название TOLIMAN, это отсылка к древнему арабскому имени звезды. Его поддержала организация Breakthrough Initiatives, которая также отвечает за миссию, целью которой является отправка зонда с легким парусом к звездной системе.

План миссии TOLIMAN заключается в поиске планет в обитаемой зоне вокруг двух солнцеподобных звезд в системе, Альфа Центавра A и B, которые расположены в четырех световых годах от Земли.

Альфа Центавра находится «мучительно близко к дому», объяснил руководитель миссии профессор Питер Тутхилл из Сиднейского университета, который также работал над разработкой режима интерферометрии с маскирующей апертурой NIRISS для телескопа «Джеймс Уэбб».

В рамках миссии TOLIMAN инженеры разрабатывают небольшой специально разработанный космический телескоп, способный снимать невероятно точные показания. Главное, чтобы он уместился в капсулу объемом всего 12 литров, сохраняя при этом термическую и механическую стабильность. Тем временем EnduroSat разработает систему доставки для изготовленного на заказ миниспутника.

Смоделированный вид двойной системы Центавра через телескоп TOLIMAN. Фото: Сиднейский университет

Современные спутниковые технологии позволят ученым исследовать «наш небесный двор» и, возможно, заложить основу для перспективных будущих миссий, охватывающих межзвездные пустоты в системе Центавра, уверены ученые.

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