Hyundai представил концептуальный кроссовер Mufasa 24.03.2023, 13:22

В модельном ряду автопроизводителя новинка заменит семейство ix35.

В Китае представили концепт кроссовера Hyundai Mufasa с внедорожным обвесом, сообщает Autohome.com. В модельном ряду автопроизводителя новинка заменит семейство ix35.

Дизайн Hyundai Mufasa выполнен в новой стилистике бренда. Он имеет необычную оптику и решетку радиатора с бумерангообразными декоративными элементами, визуально образующими букву Х. Сзади автомобиль получил двухэтажные фонари.

Концепт Mufasa оснастили колесами со специальной резиной для бездорожья, усиленными бамперами, багажником на крыше и ступеньками на порогах. Габариты: 4 475 мм в длину, 1 850 мм в ширину и 1 665 мм в высоту. Колесная база — 2 680 мм.

Салон Hyundai Mufasa сделан минималистичным. На передней панели практически отсутствуют физические кнопки, а все управление функционалом вынесено на сенсорный дисплей. Перед водителем также расположен ЖК-экран, который выступает в качестве виртуальной приборной панели.

Кроссовер будет оснащаться атмосферным двигателем G4NJ объемом 2 литра. Его мощность составляет 161 л.с. В будущем Mufasa получит и гибридную силовую установку.

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