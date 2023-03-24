Херсонская примета: в ВСУ рассказали о ситуации в Новой Каховке 1 24.03.2023, 13:41

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Оккупанты засуетились.

Хотя враг все еще находится на территории Новой Каховки, оккупанты суетятся, примерно так, как они ранее себя вели в Херсоне. Тогда они понимали, что ВСУ будут активно продвигаться и искали гражданскую одежду, занимались грабежами и мародерством, понимая, что скоро придется бежать.

Об этом рассказала спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире Апостроф TV.

«Поведение в Новой Каховке у них сейчас примерно такое, но пока рано говорить, что они оттуда уже сбежали или вот-вот сбегут. Мы наблюдаем определенные движения оккупационного контингента. Возможно, это ротация, но есть признаки того, что некоторые части уходят и не вернутся в Новую Каховку, так как оккупанты там уже начали ходить по магазинам и отбирать все, что видят. Есть такая «херсонская примета»: раз оккупанты начали так явно грабить, значит их скоро отсюда попрут», - описала ситуацию она.

Наталья Гуменюк также рассказала, что из-за «бавовны», которая на днях случилась в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма, Черноморский флот РФ мог остаться без очередной партии «Калибров». Они могли быть уничтожены там полностью, либо частично.

«Сейчас россияне держат в Черном море 15 корабельных единиц, из которых 4 ракетоносителя (два подводных и два надводных). Суммарный залп «Калибрами» - 24 ракеты. Но из-за проблем с «джанкойским грузом» далеко не факт, что они за раз смогут выпустить именно столько», - резюмировала она.

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