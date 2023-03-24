Кремль засомневался в поездке Путина на саммит БРИКС из-за угрозы ареста 1 24.03.2023, 13:52

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ЮАР может задержать российского диктатора.

Поездка Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР, которая стала бы первым крупным международным визитом российского президента после начала войны, подвисла в воздухе.

Хотя власти ЮАР официально пригласили Путина на запланированное на август мероприятие, пока его поездка не согласована, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Решения пока не принималось», — сказал он на брифинге в пятницу.

ЮАР, как и еще более 120 стран мира, ратифицировала Римский статут и, таким образом, признала юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина из-за военных преступлений в Украине, отмечает The Moscow Times.

«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства», — предупредил на прошлой неделе пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.

Глава МИД республики Наледи Пандор сообщила, что Путин приглашен на саммит БРИКС, но добавила, что ордер МУС «является некоторым поводом для беспокойства». Власти ЮАР консультируются с Москвой по поводу сложившейся ситуации, добавила министр.

В Кремле пока не знают, как быть в связи с ордером из Гааги, который стал полной неожиданностью для российского руководства, сообщили «Медузе» источники, близкие к администрации президента.

«Даже СНГ перестает быть безопасным пространством [для Путина]», — сетует один из них: Римский статут ратифицировали Казахстан и Таджикистан, а сейчас этот процесс запущен в Армении.

Кремль уверен, что способен сделать так, что до задержания Путина дело не дойдет: президент просто не поедет в страны, где существует такой риск, говорят источники «Медузы». Но это, подчеркивают они, сужает и без того небольшое пространство международных контрактов Путина и ломает повестку госпропаганды, которая намеревалась изображать президента как «борца с Западом», «защитника Африки от колониального угнетения» и «одного из лидеров многополярного мира».

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