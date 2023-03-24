Процесс над директором газеты «Беларусы и рынок» сделали закрытым 4 24.03.2023, 14:07

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Константин Золотых

Политзаключенного Константина Золотых начали судить сегодня.

Сегодня в Минске начался суд под делу директора газеты «Беларусы и рынок» Константина Золотых. Процесс сделали закрытым, сообщает «Еврорадио».

Медиаменеджер был задержан в мае прошлого года. Его обвиняют по четырем статьям:

«Разжигание социальной вражды и розни» (ч. 2 ст. 130 УК);

«Оскорбление президента Республики Беларусь» (ч. 1 ст. 368 УК);

«Оскорбление представителя власти» (ст. 369 УК);

«Превышение служебных полномочий» (ч. 2 ст. 426 УК).

Константин Золотых признан политзаключенным.

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