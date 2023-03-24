В Беларуси запретили продавать российские сладости 24.03.2023, 14:54

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Их признали опасными.

Госстандарт признал опасной продукцией российские конфеты, трубочки для молока и мучные изделия с вишней, пишет tochka.by.

Так, в составе карамели жевательной «Крапинка» нашли синтетические красители, влияющие на активность и внимание детей. Предупреждающей надписи об этом в маркировке нет. Такое же нарушение выявили в конфетах «Тамам».

«Трубочки для молока» со вкусами клубники, ежевики, малины, банана и карамели тоже оказались небезопасны. В их составе заявлена пищевая добавка – краситель аннато (Е160b), недопустимый для использования при производстве сахаристых кондитерских изделий.

«Под раздачу» попало и мучное. «Мини подушка со вкусом вишни», как выяснилось, содержит в начинке недопустимый синтетический краситель азорубин (Е122). Коме того, в маркировке нет обязательной информации о наличии в составе добавки консерванта бензойной кислоты.

Теперь все эти сладости нельзя ввозить в Беларусь и продавать их здесь.

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