Белорусские банки ввели изменения по валютным операциям 24.03.2023, 15:49

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Часть из них касается китайских юаней.

Некоторые банки вводят изменения по операциям, которые связаны с валютой, сообщает zerkalo.io.

«БНБ-Банк» с 24 марта приостановил прием срочных безотзывных вкладов в долларах на 3 и 6 месяцев от физических лиц. Условия по остальным депозитам остаются прежними, уточняют в банке.

«Паритетбанк» с 24 марта отменил установленные ранее ограничения на максимальную сумму выдачи наличных в долларах и евро с расчетных счетов физлиц. В 2022 году банк вводил лимиты на выдачу наличной валюты на уровне до 3 000 долларов или евро в течение в течение 30 календарных дней.

«Технобанк» объявил, что временно прекратил отправлять валютные переводы в долларах по системе «Золотая Корона». Ограничения действует с 21 по 27 марта.

«БНБ-Банк» с 3 апреля изменит валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайские юани. «На эту новость важно обратить внимание тем держателям карточек «БНБ-Банка», кто совершает платежи или планирует рассчитываться картами платежной системы Mastercard за товары или услуги, стоимость которых заявлена в валюте, которая отличается от валюты счета карточки, — поясняет банк. — Сумма к блокировке проходит этап конверсии по внутреннему курсу банка-эмитента (в данном случае — «БНБ-Банка»), а в ряде случаев — дважды: и по курсу банка, и по курсу платежной системы».

В финучреждении уточняют, что это изменение не затронет тех, кто оплачивает карточкой в иностранной валюте товары или услуги в белорусских рублях на территории нашей страны. «Валюта не будет проходить через посредника в виде китайских юаней», — уточняют в «БНБ-Банке».

«Альфа Банк» с 20 марта ввел возможность для премиальных клиентов A-Private открывать счет в китайских юанях.

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