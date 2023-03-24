В Кремле заволновались из-за решения США по Беларуси 14 24.03.2023, 16:38

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Песков прокомментировал заявление Блинкена.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал назначение специального представителя по Беларуси в Госдепартаменте, которое США планирует произвести в ближайшее время, «вмешательством в дела Беларуси».

— Безусловно, США продолжают прямое и косвенное вмешательство во внутренние и косвенные дела разных государств, включая Белоруссию. Это не что иное, как вмешательство во внутренние дела, — сказал Песков на брифинге в пятницу.

По его мнению, такие факты требуют «особого внимания, прежде всего со стороны белорусских друзей».

— Конечно, не можем и мы оставаться к этому индифферентными, безучастными, но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела, — сказал представитель Кремля.

Напомним, 22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в скором времени в Госдепартаменте будет назначен спецпосланник по Беларуси, который будет взаимодействовать с белорусской оппозицией и гражданским обществом и координировать работу ведомств США по белорусским вопросам.

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