США ввели санкции против МАЗа, БелАЗа и самолета Лукашенко 18 24.03.2023, 17:55

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Также в «черный список» попали фальсификаторы выборов.

США ввели санкции против компаний и физлиц из Беларуси, включая БелАЗ и Минский автомобильный завод, сообщает американский Минфин.

«Следующие организации были добавлены в санкционный лист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC): ОАО БелАЗ - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», ОАО «Минский Автомобильный Завод», — говорится в документе.

Кроме того, в список санкционных лиц внесена секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская, глава ЦИК Игорь Карпенко и другие фальсификаторы.

Санкции ввели и в отношении самолета, которым пользуется Лукашенко.

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