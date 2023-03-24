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Россельхознадзор нашел опасное заболевание в пшенице из Беларуси

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  • 24.03.2023, 18:09
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Россельхознадзор нашел опасное заболевание в пшенице из Беларуси

Партию вернули поставщику.

21 марта в Воронеже Россельхознадзор выявил опасное заболевание — карликовую головню — в семенах пшеницы, ввезенной из Беларуси. Заболевание обнаружили в партии семян, произведенных РУП Научно-Практический центр НАН Беларуси по земледелию, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Ввоз почти 5 тонн пшеницы был запрещен, партию вернули поставщику.

В связи с этим Россельхознадзор планирует провести переговоры с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси. Россельхознадзор и фитосанитарная служба Беларуси утвердят план совместной регионализации мест производства семенного материала в Беларуси, а также условия перемещения в Россию белорусских

семян и комплекс срочных мер, в целях предотвращения поставок в Россию зараженной продукции.

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