Еще один российский бизнесмен покинул «профсоюз олигархов» 3 24.03.2023, 18:21

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Владимир Лисин

Организация стала токсичной.

Основной владелец НЛМК миллиардер Владимир Лисин вышел из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и стал 16-м олигархом, который сделал это за последние две недели.

Полномочия Лисина в РСПП были прекращены на основании его личного заявления. Решение об этом представители организации единогласно приняли на съезде в середине марта, сообщили РБК источники, близкие к РСПП.

Место Лисина в бюро правления организации, объединяющей представителей крупного бизнеса, займет гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, уточнил один из собеседников. При этом за Лисиным останется пост председателя налогового комитета.

Перед съездом РСПП 16 марта, в котором впервые после начала войны в Украине принял участие президент РФ Владимир Путин, правление организации покинули сразу 15 бизнесменов и топ-менеджеров

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