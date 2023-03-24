Инженеры напечатали автомобильные детали из лимонной цедры и миндальной скорлупы 24.03.2023, 18:47

И они во многом превосходят пластмассовые.

Исследователи представили результаты проекта BARBARA по созданию промышленных материалов из сельскохозяйственных отходов, финансируемого Европейской комиссией. Лимонную цедру, кукурузный крахмал, скорлупу миндаля и кожуру граната инженеры использовали в качестве добавок для биополимеров, способных заменить пластмассы, пишет «Хайтек».

Инженеры разработали восемь материалов, содержащих пигменты граната и лимона, биоморданты граната, ароматизаторы лимона и миндальную скорлупу, которые можно использовать вместо существующих пластиков. Новые материалы подходят для 3D-печати.

В качестве демонстрации возможного применения технологии участники проекта напечатали из биополимеров, созданных из отходов сельскохозяйственного производства, прототип дверных накладок и приборной панели для автомобиля, а также форму для соединения ферм в строительном секторе.

Исследование показало, что материалы обладают лучшими механическими, термическими и даже эстетическими свойствами по сравнению с традиционными пластмассами. Любопытно, что с их помощью можно добавить к традиционным свойствам материала цвет или аромат.

Исследователи отмечают, что новый подход позволит решить сразу две проблемы: с одной стороны повторно использовать отходы сельскохозяйственной промышленности, а с другой — сократить количество пластикового мусора.

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