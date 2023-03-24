Саакашвили заявил, что его отравили российские агенты 24.03.2023, 18:55

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президенту Грузии в пищу могли добавлять небольшие дозы яда.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что к его отравлению в тюрьме причастны российские агенты.

Об этом сообщает Politico.

Политик предположил, что россияне начали действовать в грузинских службах безопасности после его ареста и могли организовать отравление.

«В учреждении, в котором я нахожусь, основные решения о лечении принимают службы безопасности, а не врачи - они назначают весь медперсонал», - заявил Саакашвили.

В свою очередь адвокат бывшего президента Массимо Д’Анджело сообщил, что политику в пищу могли добавлять небольшие дозы яда. Он считает, что подобные методы похожи на «медленные и болезненные методы Кремля, когда речь идет об устранении политических заключенных».

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