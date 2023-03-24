НАТО перебрасывает к границе с Россией 2,5 тысячи военных и 500 единиц техники 2 24.03.2023, 20:23

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Вблизи Калининградской области РФ пройдут масштабные военные учения.

Польша вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу проведет в период с 27 по 31 марта крупные учебные маневры войск в районе Балтийской косы, граничащей с Калининградской областью России.

Как сообщает PAP, в учениях, которые носят название Zalew-2023, будут задействованы 16-я механизированная дивизия и другие подразделения польской армии, а также батальонная группа Альянса.

Состав участников маневров будет насчитывать 2,5 тыс. военнослужащих и полтысячи единиц различной военной техники. Учения станут крупнейшими в этом году при участии 16-й дивизии.

Они затронут не только территорию Балтийской косы, но и 22-ю авиабазу в Мальборке и учебный центр в Моджевине.

Согласно легенде учений, союзники отразят атаку условных террористов, отработают разведывательные действия и действия в условиях химического заражения территорий. Ключевым моментов маневров станет переправа через Балтийскую косу при помощи инженерных войск.

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