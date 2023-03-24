Адвоката Сергея Тихановского не аттестовали из-за «недостаточной квалификации» 24.03.2023, 23:56

Инесса Оленская

И судили по административной статье.

Адвоката Инессу Оленскую, защищавшую известных политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского, 24 марта судили по административной статье о распространении «экстремистских» материалов. Еще раньше Минюст отказал ей в аттестации по причине «недостаточной квалификации», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Заседание по делу адвоката Инессы Оленской, защищавшей Сергея Тихановского, Насту Лойко и Григория Костусева, прошло 24 марта в суде Ленинского района Минска. Ее обвинили в распространении «экстремистских» материалов по ч. 1 ст. 19.11 КоАП. Процесс вела судья Юлия Шут, результаты разбирательства пока неизвестны.

Кроме того, 22 марта Инесса Оленская не прошла аттестацию Минюста — квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности пришла к выводу, что она не может выполнять свои профессиональные обязанности «вследствие недостаточной квалификации».

Напомним, 20 марта в Беларуси прошла облава на адвокатов, несколько человек были задержаны. Среди тех, к кому пришли силовики была и Инесса Оленская.

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