Песков растерялся из-за возможности ареста Путина в Армении 3 25.03.2023, 10:15

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С Кремлем решение не обсуждали.

Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Армении ратифицировать Римский статут.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Журналисты спросили у Пескова, обсуждали ли власти РФ решение с руководством Армении, которая входит с Россией в один военный блок.

«Пока нет. Будем обсуждать это с нашими партнерами», — заявил Песков.

В пятницу, 24 марта, Конституционный суд Армении обнародовал решение, согласно которому Римский статут соответствует Конституции страны.

Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Теперь потенциально в случае визита в Армению будет арестован кремлевский диктатор Владимир Путин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

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