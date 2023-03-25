На здании городского правительства польского Элка ко Дню Воли вывесили белорусский флаг 25.03.2023, 10:33

Накануне диаспора написала письмо президенту города.

24 марта в польском городе Элк, что в Северном Варминско-Мазурском воеводстве, местные власти по случаю Дня Воли вывесили белорусский национальный бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусами, пишет «Белсат».

«Сейчас в Беларуси многие люди заключены в тюрьмы по политическим обвинениям. В результате репрессий гражданское общество уничтожается, а белорусы вынуждены покидать родину. В нашем городе также проживают белорусские семьи, которые в поисках безопасности эмигрировали в нашу страну», — говорится в обращении, опубликованном на сайте местного руководящего органа.

Бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусскими демократическими силами был вывешен на здании мэрии Элка.

Также на цифровых экранах городской ратуши отображается графика в цветах исторического флага Беларуси и надпись о солидарности с белорусским народом.

Флаг в Элке вывесили по просьбе местных белорусов, которые обратились с соответствующим предложением на электронный адрес президента города Томаша Андрукевича.

«Мы просто написали письмо, и через несколько дней нам прислали ответ с предложением позвонить на номер и согласовать визит к президенту города. И уже на самой встрече Томаш Андрукевич рассказал, что флаг из солидарности с белорусами будет вывешен», — рассказали белорусы Элка в комментарии «Белсату».

Бело-красно-белые флаги в знак солидарности с белорусами уже вывешивали в Элке в сентябре 2020 года.

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