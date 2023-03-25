После ударов ВСУ россияне готовятся к «жесту доброй воли» в Херсонской области 1 25.03.2023, 13:27

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В оперативном командовании «Юг» назвали верную примету.

Силы обороны на юге выжимают из оккупантов «жест доброй воли». Россияне начинают мародерить, готовя почву для побега.

Об этом заявила начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает «24 канал».

По ее словам, после боев с защитниками россияне начинают мародерить и отправлять награбленное в Россию.

«Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной знают «народную примету» - когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все мародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за «поребрик» свое имущество, - это как правило подготовка к тех же «жестов», - отметила Гуменюк.

Она добавила, что к этому приводит интенсивная боевая работа ВСУ.

«Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью», – подчеркнула она.

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