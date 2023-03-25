Под Водяным взбунтовался специальный отряд РФ «Шторм» 8 25.03.2023, 13:35

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Остатки разгромленного подразделения записали видео.

Российский отряд «Шторм» из состава 5-й бригады ВС РФ после двух недель штурма Водяного на Донбассе взбунтовался.

Выжившие бойцы записали видео, в котором рассказали об огромных потерях и обвинили руководство российской армии в преступлениях.

До штурма Водяного группировка насчитывала более 160 бойцов, спустя две недели осталось всего несколько десятков. Эвакуировать бойцов российское командование не спешит, наоборот, поставило заградотряд, чтобы не дать группировке сбежать.

«У противника абсолютно пристрелянные все точки… Наше руководство гонит нас на пулеметы, минометы, танки. Мы сидели под открытым огнем минометов, артиллерии 14 суток. Понесли огромные потери - 304 человека «300-х», 22 человека - «200-х». Командир роты наш погиб… Против нас выставили заградотряды, не выпускали с позиций. Сейчас нам не дают выйти вообще никуда. Нас продолжают уничтожать… Там смерть, впереди тоже смерть. Нам угрожали расстрелом, если мы не пойдем вперед… Нас на выходе хотят уничтожить как свидетелей халатного преступного руководства», - пожаловались оккупанты.

В своем видеообращении военные РФ также рассказали о денежных поборах со стороны руководства и ужасной медицинской помощи.

«С солдат совершаются денежные поборы. Если деньги не сдавались, людям обещали сразу кинуть куда-то на «передок»... Раненых из госпиталей через три дня выписывали, не оказав никакой помощи, не вытащив осколки, обратно отправляли на передний край. И брали еще с них деньги 20 тысяч (рублей)», - рассказали оккупанты РФ.

Руководство своей 5-й бригады они называют «преступной группировкой». Отмечают, что брошены на передовую без каких-либо документов, хотя на бумаге числятся в учебном центре в Калининграде. «Брошены в окопы, как бомжи», - возмутились военные РФ.

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