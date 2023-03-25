У здания Сейма Литвы подняли бело-красно-белый флаг 2 25.03.2023, 13:40

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В Вильнюсе празднуют День Воли.

Сегодня белорусы по всему миру отмечают День Воли.

В честь 105-й годовщины провозглашения БНР Сегодня утром у здания Сейма Литвы подняли бело-красно-белый флаг. На торжество собралось несколько десятков человек.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, отражающее праздничную атмосферу в Вильнюсе.

Также сообщается, что на митинге в Вильнюсе выступил депутат Сейма Литвы Эммануэлись Зингерис.

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