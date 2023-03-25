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ВСУ показали «взрывное» уничтожение «Града» оккупантов

  • 25.03.2023, 14:00
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ВСУ показали «взрывное» уничтожение «Града» оккупантов

Украинские военные ликвидировали российскую технику с помощью дронов.

Вооруженные силы Украины показали эпическое видео уничтожения вражеской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ на странице в Telegram, отметив, что вражескую технику удачно ликвидировали подразделения Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Чтобы «отминусовать» вражеский «Град», украинские военные использовали дроны, отмечается в публикации.

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