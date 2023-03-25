Рассекречено еще одно улучшение iPhone 15 по сравнению с iPhone 14 1 25.03.2023, 14:22

Компания Apple добавила интересную деталь.

Все модели линейки iPhone 15 получат датчики приближения, встроенные в «интерактивный» вырез Dynamic Island. Такое решение заменит подэкранные датчики, использующиеся в Pro-моделях текущего поколения.

Такой информацией поделился известный инсайдер Минг-Чи Куо в своем Twitter. Впрочем, он не уточнил, как именно данное инженерное решение скажется на пользовательском опыте.

Отметим, что после выхода iPhone 14 на форумах неоднократно появлялись сообщения о неточной работе и ложных срабатываниях подэкранного датчика приближения Pro-моделях. Кроме того, расположение под экраном не всегда было интуитивно понятным для новых пользователей.

Эта проблема касается не только айфонов, но и многих Android-смартфонов с подэкранными датчиками приближения. Например, в Google Pixel 6 датчик находится слева от фронтальной камеры и часто ложно срабатывает (например, когда пользователю нужно открыть пункт управления) в мессенджерах, поддерживающих ввод голосовых сообщений посредством поднесения смартфона к уху.

В связи с распространенностью таких сообщений не исключено, что Apple взялась решить эту проблему, изменив положение датчика приближения в новых смартфонах. Тем не менее, такое решение может быть вызвано банальным стремлением купертиновцев сократить расходы на дополнительные компоненты для iPhone.

Все iPhone 15 получат USB-C, «титановый» айфон задержится

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

Говоря об отличиях между обычными и Pro-моделями, известно, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, они лишатся физических кнопок. Внешне все модели будут мало чем отличаться друг от друга.

Ранее несколько источников рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эту модель представят только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии.

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