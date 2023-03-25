В «Москва-Сити» вспыхнул пожар

В «Москва-Сити» вспыхнул пожар3
- 25.03.2023, 14:40
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Огонь бушует на территории крупнейшего делового центра РФ.
На территории московского международного делового центра «Москва-Сити» возник пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в субботу, 25 марта.
Как стало известно, пожарные службы уже прибыли на место возгорания.
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Позже выяснилось, что горит строительная бытовка.
По данным СМИ, около «Москвы-Сити» загорелась трансформаторная будка. Предварительно, никто не пострадал.