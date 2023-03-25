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В «Москва-Сити» вспыхнул пожар

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  • 25.03.2023, 14:40
  • 7,420
В «Москва-Сити» вспыхнул пожар

Огонь бушует на территории крупнейшего делового центра РФ.

На территории московского международного делового центра «Москва-Сити» возник пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в субботу, 25 марта.

Как стало известно, пожарные службы уже прибыли на место возгорания.

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Позже выяснилось, что горит строительная бытовка.

По данным СМИ, около «Москвы-Сити» загорелась трансформаторная будка. Предварительно, никто не пострадал.

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