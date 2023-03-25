Глава Рады БНР: Ситуация для Беларуси может быстро измениться 1 25.03.2023, 15:41

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Беларусь сейчас нужна Западу так же, как Украина.

25 марта белорусы празднуют День Воли - годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР).

БНР была провозглашена 105 лет назад - в 1918 году - советом, выбранным на Всебелорусском съезде в Минске. Позже совет переименовали в Раду БНР. Как самостоятельное государство БНР существовала до 1919 года, после чего временный парламент, которым стала Рада БНР, и сформированное ею правительство были вынуждены эмигрировать и до сих пор существуют в изгнании.

Сегодня в Раду БНР входят 80 представителей белорусской эмиграции из 15 стран. Вот уже четверть века ее возглавляет Ивонка Сурвилла из Канады. На День Воли она рассказала DW, как сейчас работает правительство БНР и почему Беларусь нужна Западу так же, как Украина.

— Чем сейчас занимается Рада БНР?

— Мы информируем о Беларуси, участвуем в жизни белорусов мира. У нас есть контакты с правительствами стран, в которых мы живем. Мы много работаем, чтобы познакомить мир с Беларусью, потому что очень долго, фактически до 2020 года, мир не мог понять, что у Беларуси нет ничего общего с Россией.

Теперь предстоит еще большая работа - доказать, что белорусский народ не участвует и не хочет участвовать в войне против Украины.

Мы не враги Украины. Над нами появился ужасный диктатор, который втянул нас в эту войну. Думаю, каждый белорус на него за это очень зол.

— Репрессии в Беларуси не прекращаются, страна фактически стала соучастницей войны. В чем вы видите выход из этой ситуации?

— Ситуация может измениться быстро, а может длиться очень долго, для этого нужно терпение, вера в будущее. На первое место я бы поставила то, чтобы белорусы знали и верили, что это закончится, что это не будет длиться вечно. С нашей стороны, тех, кто может что-то сделать с другими странами, нужно заверить каждого политика, что Беларусью нельзя торговать, что Беларусь нужна Западу и миру так же, как и Украина.

И в случае необходимости, чтобы они защищали нас, как защищают Украину. Это очень важный вопрос, я бы хотела, чтобы каждый белорус помнил об этом и использовал любую возможность, чтобы об этом говорить.

То, как мы изменим ситуацию, безусловно, будет зависеть от войны в Украине, а также от отношений белорусского народа с другими странами. Если они (другие государства. - Ред.) увидят то, что видели в 2020 году, что независимость и свободная Беларусь стоят на повестке дня белорусов, думаю, они нам помогут.

— Какие принципы основателей БНР актуальны и сегодня?

— Основатели Белорусской народной республики заявили о создании независимого государства. Во Второй уставной грамоте сказано, какой общественный строй мы хотим иметь в Беларуси - это современное, демократическое, независимое государство, в которое верили они тогда и в которое я твердо верю сейчас.

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