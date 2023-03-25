«Будущее Беларуси — в Европе»: белорусы Вильнюса отметили День Воли 1 25.03.2023, 17:00

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Сотни бело-красно-белых флагов в центре литовской столицы.

На Лукишской площади в центре Вильнюса собрались сотни белорусов под бело-красно-белыми флагами, чтобы отметить День Воли — 105-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

Организатором митинга выступил литовско-белорусский фонд «Дапамога». Белорусы исполнили гимн БНР «Мы выйдзем шычльнымi радамi» и «Пагоню», а затем заслушали обращение председателя Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвиллы.

Перед собравшимися выступил депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и руководитель фонда «Дапамога» Наталья Коллегова и другие.

Эмануэлис Зингерис поздравил белорусов с фактическим Днем независимости. Литовский парламентарий отметил, что понимает, насколько тяжелая сегодня ситуация в Беларуси. Также он заявил, что белорусы — это европейский народ, который обязательно добьется свободы, а будущее нашей страны — в Евросоюзе и НАТО. Зингерсис сказал, что Литва всегда будет на стороне борющихся белорусов. Также литовский политик призвал почтить минутой памяти погибших в Украине белорусских добровольцев.

Затем выступала Наталья Радина. Главный редактор сайта Charter97.org отметила роль отцов-основателей БНР в белорусской истории:

— 105 лет назад настоящие патриоты Беларуси объявили независимость нашей страны. Условия были крайне тяжелыми — шла Первая мировая война, наступали большевики. Тем не менее, белорусы нашли в себе силы и мужество, чтобы сделать этот важный шаг. Сейчас у нас также тяжелая ситуация. Около 30 лет в стране правит диктатура, которая сегодня стала соучастницей войны против Украины, на территории страны размещены российские войска, но, тем не менее, у нас сегодня намного больше шансов, чтобы добиться свободы для Беларуси. И мы можем сделать очень многое.

Во-первых, необходимо помогать политическим заключенным. Тысячи людей сегодня находятся в тюрьмах, а их родные остались без помощи. Я общаюсь со многими семьями узников совести и знаю, что ситуация крайне тяжелая. Поэтому каждый из вас может и должен оказывать помощь политзаключенным. Вы можете перечислять деньги в фонды, которым вы доверяете, но каждый может взять под опеку хотя бы одну семью политзаключенного, потому что эти герои сегодня страдают за всех нас. Они жертвуют своим здоровьем, своей свободой и своими жизнями ради нашего с вами будущего. Оказывайте адресную помощь семьям политзаключенных. Не бросайте своих героев.

Наталья Радина

Во-вторых, необходимо оказывать помощь независимым медиа, которые работают на Беларусь. Их работа крайне важна, они доносят до белорусов информацию о том, что происходит в стране, что происходит в Украине.

Третье: необходима помощь белорусским добровольцам, которые сегодня воюют в Украине. Эти парни сегодня также жертвуют своими жизнями ради свободного будущего Беларуси. Каждый может помочь белорусским добровольческим подразделениям тем, чем может. Кто-то может пойти сам воевать, кто-то может оказать финансовую и гуманитарную помощь.

Четвертое и очень важное: необходимо усиливать международное давление на режим Лукашенко, необходимо требовать усиления экономических санкций против диктатуры. Вот это и есть работа для диаспор. Люди внутри страны не могут добиваться санкций, так как их за это ждет неминуемый арест. Диаспоры в странах Евросоюза и США обязаны проводить демонстрации и встречаться с западными политиками, требовать от них еще большего давления на режим Лукашенко.

Сейчас есть угроза, что будут сняты санкции с белорусского калия. Мы знаем, что режим Лукашенко лоббирует снятие ограничительных мер с этого основного сырья, идущего на экспорт. В этом кроется огромная опасность, поскольку режим в этом случае получит миллиарды евро, которые пойдут на репрессивный аппарат, на продолжение пыток политзаключенных в тюрьмах.

Много говорится о синхронизации санкций в отношении белорусского режима и российского. Синхронизация должна происходить как усиление санкций, а не их ослабление. Как мы знаем, Запад не ввел ограничения на российский калий. Если синхронизация будет состоять в том, что санкции снимут и с белорусского калия, то это будет означать однозначную поблажку для нелегитимного белорусского правителя. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого!

Дорогие белорусы, у нас есть много работы и мы можем сделать очень многое. Самое главное — мы не должны терять веры и уверенности в своих силах. Мы действительно европейская нация. Я уверена, что мы добьемся свободы и в будущем станем полноценными членами Европейского союза, — заявила главный редактор сайта Charter97.org.

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