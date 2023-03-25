Боец ВСУ о Бахмуте: Штурмы окраин провалены, враг выдыхается
- 25.03.2023, 17:33
- 1,898
Россияне пытались прорваться с северной и южной части города.
Ситуация в Бахмуте стабилизирована. Россияне все еще продолжают попытки штурмом взять город, но он заметно ослаблен.
О ситуации рассказал в Telegram украинский военный под ником «Бахмутский демон», который удерживает данное направление.
По его данным, россияне пытались прорваться с северной и южной части, чтобы закрыть Бахмут в кольцо. Однако эти атаки были отбиты.
«Докладываю. Постепенно российские оккупанты выдыхаются. Все, что было нашим, нашим и остается. Штурмы с окраины у россиян провалены, битва за Хромовое в нашу пользу, за Иванковское также. Стоим. На контроле», - написал защитник Украины.