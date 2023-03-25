Боец ВСУ о Бахмуте: Штурмы окраин провалены, враг выдыхается 25.03.2023, 17:33

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Россияне пытались прорваться с северной и южной части города.

Ситуация в Бахмуте стабилизирована. Россияне все еще продолжают попытки штурмом взять город, но он заметно ослаблен.

О ситуации рассказал в Telegram украинский военный под ником «Бахмутский демон», который удерживает данное направление.

По его данным, россияне пытались прорваться с северной и южной части, чтобы закрыть Бахмут в кольцо. Однако эти атаки были отбиты.

«Докладываю. Постепенно российские оккупанты выдыхаются. Все, что было нашим, нашим и остается. Штурмы с окраины у россиян провалены, битва за Хромовое в нашу пользу, за Иванковское также. Стоим. На контроле», - написал защитник Украины.

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