Боррель: Визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны 25.03.2023, 18:54

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Глава КНР хочет свести к минимуму риск быть связанным с российским вторжением.

Недавняя поездка главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным снизила вероятность применения Москвой ядерного оружия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Financial Times.

Европейский дипломат сообщил журналистам, что Си очень ясно дал понять Путину, что Россия не должна разворачивать ядерные вооружения в войне против Украины.

По словам Борреля, китайский лидер хочет свести к минимуму риск быть связанным с российским вторжением. Глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметил, что Китай не полностью поддерживает Россию и пока нет никаких признаков того, что Пекин отправлял Москве оружие.

Вместе с тем Боррель раскритиковал КНР и Индию за продолжающиеся закупки российских энергоресурсов на фоне санкций.

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