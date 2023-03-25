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Украинская армия поразила ряд вражеских пунктов управления

  • 25.03.2023, 19:52
Украинская армия поразила ряд вражеских пунктов управления

Сводка от Генштаба ВСУ.

Украинская армия нанесла за сутки 16 результативных ударов по расположению российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 25 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника», – говорится в сообщении.

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