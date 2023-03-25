Украинская армия поразила ряд вражеских пунктов управления 25.03.2023, 19:52

Сводка от Генштаба ВСУ.

Украинская армия нанесла за сутки 16 результативных ударов по расположению российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 25 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника», – говорится в сообщении.

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