Ученые: У рыб есть эмпатия 3 25.03.2023, 20:16

1,764

Это чувство может иметь более долгую эволюционную историю, чем считалось ранее.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые провели серию экспериментов с рыбками данио, чтобы выяснить, заразен ли страх для этих животных, и как гормон окситоцин участвует в его распространении, пишет techinsider.

Несмотря на то, что окситоцин часто называют «гормоном любви», он отвечает не только за позитивное, но и за негативное поведение. Этот гормон также лежит в основе способности к эмпатии у людей.

В первом эксперименте ученые поместили группу рыбок данио в один аквариум, а одну рыбку – в другой. Затем исследователи заставили рыбок в первом аквариуме испытывать страх (с помощью специального вещества). Несмотря на изоляцию, рыба-одиночка также замерла в испуге, увидев реакцию своих сородичей через два слоя стекла аквариума.

В другом эксперимент исследователи удалили ген, связанный с выработкой окситоцина, из мозга рыб. После этого данио стали «антисоциальными»: у них не получалось изменять свое поведение вместе с другими рыбами, когда те были напуганы.

Однако, когда некоторым измененным рыбам вводили инъекции окситоцина, их способность ощущать и отражать чувства других рыб восстанавливалась.

По словам исследователей, результаты показывают, что эмпатия может иметь более долгую эволюционную историю, чем считалось ранее – более 375 миллионов лет, до появления последнего общего предка между рыбами и людьми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».