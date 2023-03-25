Путин: Россия разместит в Беларуси ядерное оружие 77 25.03.2023, 20:20

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Идет строительство хранилищ.

Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия», — сказал глава Кремля.

«1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси», — сказал Путин.

«Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и обучим военных, как США в Европе», — заявил он.

Отметим, известный американский историк Юрий Фельштинский в интервью сайту Charter97.org заявлял, что Россия может нанести ядерные удары по Европе из Беларуси.

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