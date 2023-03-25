Байден сомневается в силе потенциального союза Китая и России 5 25.03.2023, 20:49

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Президент США считает, что угрозы сильно преувеличены.

Глава Белого дома Джо Байден усомнился в возможностях потенциального союза между Китаем и России. Президент США не относится легкомысленно ни к Пекину, ни к Москве, но в то же время призывает не преувеличивать силу их возможного альянса.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во время визита в Канаду.

«Я думаю, мы сильно преувеличиваем», - сказал американский лидер, оценивая угрозы, которые могут исходить от потенциального союза КНР и РФ.

По словам Байдена, на протяжении последних трех месяцев он часто слышал о намерениях Пекина начать поставки оружия России, но на сегодняшний день это не произошло.

«Это не означает, что такое не может произойти в будущем, но пока нет», - добавил президент США.

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