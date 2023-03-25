Азербайджанские военные заняли высоту в Карабахе 25.03.2023, 22:16

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Минобороны РФ недовольно.

Минобороны России в субботу обвинило азербайджанских военных в нарушении договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутых в 2020 году между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы, сообщает «Радио Свобода».

Как утверждается в сообщении ведомства, позразделение вооруженных сил Азербайджана «пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту... и приступило к инженерному оборудованию поста». В заявлении говорится, что российская сторона потребовала от азербайджанских военных вернуться на прежние позиции.

МИД Азербайджана в субботу заявил, что подразделения азербайджанской армии «в целях предотвращения использования грунтовых дорог на севере Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также для предотвращения дальнейшего обострения ситуации путем переброски со стороны Армении на территорию Азербайджана оружия и боеприпасов» «осуществили надлежащие меры контроля». В Баку утверждают, что армянские силы в последние дни активизировали поставки оружия на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обход так называемого Лачинского коридора. Цель субботней операции, как утверждается - пресечение этих действий.

Власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили, что горная дорога не использовалась для перевозки оружия, а только «для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом (азербайджанское название Ханкенди) и 4 общинами Шушинского района».

Лачинский коридор - это единственная трасса, по которой должны перевозиться грузы из Армении на подконтрольную этническим армянам территорию Нагорного Карабаха. С декабря прошлого года, однако, движение по этой трассе затруднено из-за протестов азербайджанских активистов, которые называют себя экологами. Азербайджанские власти регулярно выступают с утверждениями, что Армения пытается организовать поставки в Карабах в обход коридора.

Российские миротворческие силы введены в регион осенью 2020 года после 44-дневной войны, в результате которой Баку восстановил контроль над районами по периметру самопровозглашенной республики и частью самого Нагорного Карабаха.

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