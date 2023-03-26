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Сырский показал впечатляющую работу украинской авиации по оккупантам

  • 26.03.2023, 10:19
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Сырский показал впечатляющую работу украинской авиации по оккупантам

Видео с восточного фронта.

Командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский показал видео, на котором подразделения 16-й и 18-й бригад армейской авиации отрабатывают по войскам противника на восточном направлении.

«Армейская авиация, несмотря на мощное противодействие системы противовоздушной обороны врага, непрерывно и надежно наносит противнику значительные потери», - написал он под видео в Telegram.

Сырский напомнил, что в первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить армейскую авиацию Украины, однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов везде, где это нужно.

«Поддерживая подразделения Сил обороны Востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство во время выполнения боевых задач. Удары с неба - это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт», - подчеркнул он.

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