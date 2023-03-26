Украинские военные показали, как проскочили в Бахмут под ураганным обстрелом
- 26.03.2023, 10:53
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Уникальное видео с «дороги жизни».
За 6 месяцев ожесточенных боев россиянам не удалось перерезать логистику украинскому контингенту в Бахмуте. Однако основная «дорога жизни» находится под огневым контролем ВС РФ.
Видео опасного заезда в Бахмут опубликовали украинские пограничники.
Храбрые пограничники под позывными «Охотник» и «Змей» показали кадры, как въезжают в Бахмут в пятницу, 24 марта. В районе «Самолета» они попали под удары россиян.
«Это по нам уже (бьют - ред)... Газуй вперед!» - говорит на видео украинский защитник.
К счастью, бойцы без повреждений въехали в город. «Мы проскочили, конец связи», - отмечает пограничник в конце видео.