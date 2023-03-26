В России загорелся пороховой завод, делающий заряды для РСЗО и крылатых ракет 3 26.03.2023, 12:36

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Пожар охватил здание в Перми.

В России произошел пожар на Пермском пороховом заводе. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.

Информация о пожаре в здании на ул Гальперина в Кировском районе Перми поступила в МЧС вчера в 19 час. 41 мин. Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы установили, что произошло возгорание в электрическом щите, расположенном на наружной стене административного здания.

К тушению огня привлекались 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники. В 20 часов 14 минут пожар был ликвидирован.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

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