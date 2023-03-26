Провокация Госдумы РФ и операция «Прибой» Сергей Борщевский, «Обозреватель»

26.03.2023, 12:59

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В России стараются забыть о нескольких неприятных моментах.

Госдума РФ приняла заявление «О геноциде народов СССР нацистской Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны».

Вот первый абзац заявления: «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время Великой Отечественной войны 1941-1945 властями и вооруженными силами, включая войска СС, союзников – Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, их пособниками – вооруженными подразделениями, сформированными на территориях Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии и других государств, добровольцами из Австрии, Дании, Латвии, Польши, Франции, Чехии и Эстонии, предателями оккупированных территорий, которые присягнули на верность гитлеровскому режиму».

Главная цель заявления очевидна. Власти государства-агрессора осознают реальную перспективу Международного суда за преступления, совершенные в Украине, и не придумали ничего лучше, чем действовать по традиционному для российской верхушки принципу «сам дурак». Ведь в обнародованном перечне пособников нацистов обозначены почти два десятка стран, граждане которых по версии российских парламентариев совершали преступления против населения тогдашнего СССР.

Почему российская верхушка до сих пор – столько лет – молчала о «геноциде»? А очень просто: если бы цивилизованный мир не проснулся от летаргического сна и не стал оказывать Украине дипломатическую, военную, гуманитарную поддержку, то никакого «геноцида» и не было бы.

В заявлении Госдумы и в том, о чем российские парламентарии умолчали, привлекают несколько моментов.

Во-первых, в названии и в тексте речь идет не о Второй мировой войне, а о «Великой Отечественной». Это сознательная подмена понятий, поскольку до 22 июня 1941 года СССР был приспешником нацистской Германии, с которой, согласно пакту Молотова-Риббентропа тогдашнюю Европу на сферы влияния, оккупировав впоследствии некоторые из упомянутых в заявлении Госдумы стран и способствуя нацистской оккупации ряда других стран промышленными поставками и обеспечив военную службу вермахту в советских военных учреждениях.

Во-вторых, упомянув пособников нацистов – «вооруженные подразделения», сформированные на территориях ряда европейских стран, Госдума не упоминает Россию и российских пособников нацистов.

А именно российские части были самыми многочисленными формированиями, воевавшими на стороне нацистской Германии, совершавших военные преступления и преступления против человечности, которыми так беспокоится в своем заявлении преступная Госдума преступной РФ. Вспомним хотя бы российскую освободительную армию, многочисленные формирования, такие как 29-я, 30-я и 36-я российские гренадерские дивизии в составе войск СС, подчиненные абверу особую дивизию «Россия» генерала Смысловского и бригаду «Граукопф» («Сира» ) русской национальной народной армии под началом генерала Иванова, а также русские дивизии особого назначения, охранные корпуса и т.д.

Важно понимать, что перечисленные в заявлении страны совокупно не дали нацистам столько живой силы, сколько российские формирования.

А еще в своем заявлении Госдума выступает против попыток «сегодняшних властей Германии продвигать лживый тезис о якобы общей ответственности и тождестве гитлеровской Германии и СССР». Что касается «сегодняшней власти» – это, пожалуй, «тонкий» намек из Москвы, что власть ФРГ временная и она, Москва, способна эту власть изменить. А вот что касается тождества, то это вопрос не к Германии: ведь Европейский Парламент еще в 2008 году принял декларацию о провозглашении 23 августа (дата подписания пакта Молотова-Риббентропа) днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

И в этой связи следует упомянуть очередную годовщину событий 25 марта 1949 года, о которых Госдума РФ, конечно, не упомянет. В Литве, Латвии и Эстонии началась операция «Прибой» – массовая депортация местного населения. Операция проводилась по указанию Сталина на основании изданного 12 марта приказа министра внутренних дел СССР «О выселении с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, семей бандитов и националистов». Целью операции было подавление сопротивления советизации. По официальной статистике тогда в течение нескольких дней в Сибирь и районы Крайнего Севера было переселено в общей сложности почти 95 тысяч человек.

Это лишь одно из преступлений (просто даты совпадают), напоминая о котором, хочу вернуться к теме, которую уже поднимал.

Мы говорим о Международном суде за преступления, совершенные Россией нынешней агрессией против Украины. Но преступления России не ограничиваются этой войной. Украинским властям (в лице Верховной Рады, МИД и Минюста) следовало бы инициировать на международном уровне создание «Черной книги» преступлений России в разные исторические периоды и против разных народов.

Сергей Борщевский, «Обозреватель»

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