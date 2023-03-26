Украинский офицер назвал самое уязвимое место россиян в Крыму 1 26.03.2023, 13:13

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Роман Свитан

Там может вспыхнуть мощный «фейерверк».

Военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан назвал город на оккупированном полуострове, удар по которому окажется эффективным.

Роман Свитан сообщил, что, если бы ВСУ нанесли удар по Инкерману, то результат был бы виден далеко в прямом смысле слова.

Полковник запаса ВСУ объяснил, что с российским ПВО в Крыму, если оно пропускает «неизвестные летающие объекты»: «ПВО российское не может, естественно, закрыть Россию полностью: это вообще нереально. Там надо десятки тысяч зенитных комплексов. Они даже если всю экономику переведут на их производство, то они просто не закроют. Естественно, и Крым, в том числе, закрыть они не могут. Более-менее район фронта они как-то пытаются закрыть ЗРК».

Роман Свитан напомнил о важном военном объекте в Крыму, удар по которому спровоцирует большой фейерверк: «В Крыму пытаются закрыть такие объекты очень критичные. Вот, допустим, давно не добирались мы до Инкермана, а в Инкермане там тысячи тонн топлива Черноморского флота. Если туда доберемся, там такой будет фейерверк. Вот такого уровня объекты они еще прикрывают, а все остальное никто не будет прикрывать».

«Начнут отражать атаки с воздуха, но начнут — это не значит, что будут, а так как те беспилотники, которые мы используем, маршруты, которые прокладывают наши специалисты, а они серьезно к этому относятся, то Севастополь скоро ждут, я думаю, такие интересные «визиты» наших средств поражения», - подытожил свои размышления военный эксперт.

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