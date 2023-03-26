Samsung выпускает необычный смартфон-«гармошку» 4 26.03.2023, 13:43

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Аналогов такой конструкции на мировом рынке еще нет.

Ожидается, что Samsung выпустит три премиум-смартфона до конца 2023 года. Два из них – это Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5. Считалось, что третьим устройством станет недорогой Galaxy S23 FE. Однако теперь появилась информация, что это не так, и компания готовит к выпуску складной смартфон нового типа.

По информации источника sammobile.com, новый смартфон Samsung будет складываться втрое. Благодаря складному OLED-экрану с двумя шарнирными механизмами он сможет превратиться из компактного смартфона в планшет с большим экраном.

Новинка может быть похожей на Samsung Display, который компания показывала на выставке CES 2023 в январе. По замыслу производителя, в будущем это технология позволит совмещать в одном устройстве функциональность смартфона, планшета и ноутбука.

Ожидается, что презентация Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 и нового складного смартфона-«гармошки» состоится в августе 2023 года.

В ближайшие годы нас ждет наплыв устройств с гибким экраном

Ранее в Motorola показывали концепт уникального смартфона с выдвигающимся вверх экраном. Его главная «фишка» в том, что дисплей разворачивается из «рулона» по нажатию кнопки или автоматически, например, при появлении клавиатуры и просмотре видео.

Компания Hisense тоже придумала смартфон с довольно необычной реализацией гибкого дисплея. На первый взгляд, выглядит как обычный смартфон. Но фишка в том, что экран, доходя до нижней грани, там не заканчивается.

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