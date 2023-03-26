Ключевая европейская страна НАТО отреагировала на решение о размещении ядерного оружия в Беларуси 4 26.03.2023, 14:12

9,810

Заявление МИД Германии.

Заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Беларуси вызвало критику со стороны правительства Германии, пишет Welt.

Министерство иностранных дел страны заявило о «дальнейшей попытке ядерного запугивания».

«Сравнение, приведенное президентом Путиным с ядерным участием НАТО, вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Беларусь в ряде деклараций на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия.

С точки зрения Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN) размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе. План Путина является «чрезвычайно опасной эскалацией», считают в организации.

«В контексте войны в Украине риск неправильной оценки или неверной интерпретации чрезвычайно высок», — полагают в ICAN.

В организации напомнили, что Договор о запрещении ядерного оружия запрещает государствам допускать иностранное ядерное оружие на свою территорию. Договор, принятый в 2017 году, на данный момент подписали 92 государства. Россия и Беларусь не входят в их число. Государства, где расположены ядерные базы США — Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды и Турция — также не дали согласия.

Напомним, вчера в эфире телеканала «Россия 24» прозвучало заявление президента России Путина об открытии хранилища тактического ядерного оружия в Беларуси 1 июля 2023 года. Контроль над ТЯО будет осуществлять российская сторона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».