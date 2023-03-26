Дальнобойщики стоят в пункте пропуска «Брест» по 100 часов без движения 3 26.03.2023, 14:36

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Водители обвиняют в транспортном коллапсе лукашистов.

После закрытия пункта пропуска «Бобровники-Берестовица» в единственном оставшемся белорусско-польском пункте пропуска «Брест» начался коллапс, считает белорусский дальнобойщик. Они вынуждены стоять в очереди по 100 часов, сообщает hrodna.life.

«Мы, дальнобойщики, стоим по 100 часов без движения. Там коллапс. На один переход слишком много машин. Белорусские власти ничего не предпринимают», — считает дальнобойщик.

По его словам, белорусские власти поставили несколько экипажей ГАИ. Они не обсуждают с польской стороной возможности работать бесперебойно. «А страдаем мы», — заключает дальнобойщик. Он предполагает, что вскоре начнется дефицит товаров.

Как сообщал сайт Charter97.org, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский 23 марта заявил, что пограничный пункт пропуска «Бобровники» откроют на следующий день после освобождения журналиста Анджея Почобута. Его закрыли 10 февраля — вскоре после вынесения приговора политзаключенному журналисту.

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