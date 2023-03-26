Германия приготовилась выслать десятки российских дипломатов по подозрению в шпионаже 6 26.03.2023, 15:31

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В ФРГ разоблачили масштабную агентурную сеть.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов — их заподозрили причастности к созданию агентурной сети, пишет Focus со ссылкой на источники в органах безопасности.

Силовики пришли к выводу, что сотрудники дипмиссий используют свой дипломатический иммунитет для вербовки немецких осведомителей из политических, военных, деловых и научных кругов с целью диверсий и дезинформации.

Органы безопасности считают, что всего под видом дипломатов в Германии действуют около 160 офицеров российской разведки — больше, чем во время холодной войны. Если намерения Бербок воплотятся в жизнь, эта высылка станет одной из самых масштабных с начала вторжения в Украину — в апреле 2022 года в Германии объявили персонами нон грата 40 российских дипломатов.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что российские спецслужбы постоянно атакуют страну различными способами, и немецким властям необходимо принять более серьезные меры по выявлению шпионов.

Поиск возможных «кротов» в спецслужбах Германии решили усилить после того, как в декабре прошлого года по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу России был арестован сотрудник BND. Как выяснил Telegraph, этим человеком оказался бывший футболист Карстен Линке, который закончил спортивную карьеру ради работы в спецслужбе. Мужчина руководил подразделениями радиоэлектронной разведки и внутренней безопасностью. До ареста Линке строил успешную карьеру, находился на пути к одной из высших должностей в BND и был посвящен в секретные разведданные, в том числе о войне в Украине, которыми обменивались западные разведслужбы.

В январе в аэропорту Мюнхена задержали его предполагаемого сообщника Артура Эллера, который, как утверждается, передавал ФСБ секретные материалы BND. Оба фигуранта находятся под стражей. Их дела расследует генеральный прокурор Питер Франк.

Арестовать Линке и Эллера удалось в рамках неафишированной операции американских и европейских спецслужб по ликвидации российской шпионской сети в Европе. За год вторжения в Украину она понесла бóльший ущерб, чем за все время после окончания холодной войны, отмечала Washington Post.

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