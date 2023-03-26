Украинские пограничники сбили восемь российских беспилотников 26.03.2023, 15:48

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Один из БПЛА был со слезоточивой гранатой.

Украинские пограничники сбили восемь российских беспилотников, один из БПЛА был со слезоточивой гранатой К-51, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В течение последних трех суток пограничники приземлили восемь дронов противника, с помощью которых российские войска вели разведывательную деятельность, или же пытались сбросить боеприпасы на позиции Сил обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы Луганского пограничного отряда после того, как «приземлили» дрон, обнаружили на нем систему сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51.

«Такие боеприпасы распыляют вещество, которое может поражать дыхательные пути и может вредить здоровью», - добавили пограничники.

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