Украинские пограничники сбили восемь российских беспилотников
- 26.03.2023, 15:48
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Один из БПЛА был со слезоточивой гранатой.
Украинские пограничники сбили восемь российских беспилотников, один из БПЛА был со слезоточивой гранатой К-51, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«В течение последних трех суток пограничники приземлили восемь дронов противника, с помощью которых российские войска вели разведывательную деятельность, или же пытались сбросить боеприпасы на позиции Сил обороны», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы Луганского пограничного отряда после того, как «приземлили» дрон, обнаружили на нем систему сброса с аэрозольной слезоточивой гранатой К-51.
«Такие боеприпасы распыляют вещество, которое может поражать дыхательные пути и может вредить здоровью», - добавили пограничники.