Бои за Бахмут: ВСУ стабилизировали ситуацию в районе города 26.03.2023, 16:38

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Но бои еще продолжаются.

Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию вокруг города Бахмут Донецкой области, но бои продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью.

Об этом 26 марта сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает «Новое время».

«Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и больше. Однако это требует более подробной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр резервами их, рекогносцировка сил. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутскому направлению – 268 обстрелов было всего, 94 обстрела только самого города Бахмут, 17 столкновений, 13 – у города», – сказал Череватый.

По словам спикера, за последние сутки на Бахмутском направлении российские оккупационные войска потеряли танк, боевую машину десанта, боевую машину пехоты, самоходную артмашину Гвоздика, два беспилотника, ротный командно-наблюдательный пункт и десять полевых складов боекомплектов.

Однако Череватый отмечает, что армия РФ в течение последних нескольких недель активизировала свою артиллерию на Лиманско-Купянском направлении, поэтому обстрелы там не прекращаются.

«За последние сутки оккупанты нанесли 370 ударов со ствольной и реактивной артиллерии. Там произошло 10 боевых столкновений, враг потерял танк, боевую машину пехоты, боевую машину десанта и, главное, 92 бригада в это утро уничтожила дорогостоящую станцию радиоэлектронной борьбы», — отметил спикер Восточной группировки.

Череватый также отметил отличие наступательных действий россиян на Купянско-Лиманском направлении — здесь оккупанты работают более профессионально, бои напоминают классическую войну с большим количеством техники, там действуют регулярные войска, поэтому и потери российских захватчиков меньшие.

Военный добавил, что за прошедшие сутки потери путинской армии на Купянско-Лиманском направлении составляли 60 убитыми и около 100 ранеными, тогда как на Бахмутском, в период работы там вагнеровцев, 100 убитыми были обычным явлением.

Череватый также прокомментировал информацию западной разведки, что российское наступление на востоке Украины «захлебнулось».

«Мы не дали врагу нигде прорвать нашу оборону. Не дали ему добиться какого-либо значительного успеха в стратегической наступательной операции. Поэтому, возможно, можно и согласиться с этим утверждением», — подытожил представитель ВСУ.

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