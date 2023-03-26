Польская армия может стать самой многочисленной в Европе 1 26.03.2023, 18:19

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Страна хочет иметь сильные сухопутные силы, чтобы отпугнуть агрессора.

Армия Польши может стать самой многочисленной в Европе. Страна хочет иметь сильные сухопутные силы, чтобы отпугнуть агрессора.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Если мы доведем до конца наши действия, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то за короткое время польские сухопутные силы будут сильнейшими в Европе. Да, последовательно доведем до этого. Не потому, что хотим на кого-то напасть. Нет. Потому что хотим эффективно отпугнуть агрессора», - сказал он.

По его словам, Польша должна сделать выводы из войны России против Украины. Так, уже сейчас польская армия вместе с войсками теробороны насчитывает 160 тысяч солдат.

При этом ранее Блащак отмечал, что его целью является увеличение численности армии до 300 тысяч военных.

Напомним, Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны РФ.

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