OneWeb запустила последнюю партию спутников для глобального интернета 26.03.2023, 19:28

OneWeb является конкурентом Starlink Илона Маска.

Сегодня, 26 марта, компания OneWeb, являющаяся конкурентом Starlink Илона Маска, запустила последние 36 спутников из своего первоначального «созвездия» из 616 спутников.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Созвездие» из 616 спутников позволит OneWeb предложить глобальное широкополосное интернет-покрытие уже в этом году.

По словам генерального директора компании Нила Мастерсона, сейчас компания имеет достаточно скоростных космических аппаратов на орбите, чтобы уже в мае предложить широкополосный доступ для бизнеса и правительственных клиентов в 48 штатах США, а к концу 2023 года — глобальное покрытие.

Запуск является важной вехой в новой космической гонке, которая имеет целью опоясать Землю тысячами низколетающих космических аппаратов для широкополосной связи.

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