В Украине ликвидировали командира штурмового батальона российской армии Лисицкого 6 26.03.2023, 19:33

2,052

За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.

26 марта 2023 года стало известно, что в Украине ликвидировали российского майора, командира десантно-штурмового полка, героя РФ Дмитрия Лисицкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил блоггер Necro mancer.

Он отметил: «Герой РФ, командир 2-й ДШБ 247-го ДШП майор Лисицкий Дмитрий Михайлович 1974 г.р. из ставропольского села Бурлацкое предварительно все».

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в телеграм-канале отметил: «Украинские воины снова отомстили за Иловайск – ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого.

Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием Герой России.

247-й полк терпит большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».