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Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили группу вагнеровцев

  • 26.03.2023, 19:44
Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили группу вагнеровцев

Видео.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины с помощью минометов нанесли удар по одному из мест скопления российских штурмовиков из так называемой «группы Вагнера» в Бахмуте Донецкой области. По меньшей мере, 15 наемников ликвидированы.

Об этом ГПСУ сообщила в Facebook.

Скопление «вагнеровцев» в Бахмуте зафиксировала аэроразведка пограничников. Проследив за уходом одной из групп, бойцы установили, что враг сосредотачивается в гаражном массиве.

«После минометных обстрелов очаг оккупантов был рассеян. Как следствие, пограничники уничтожили по меньшей мере 15 наемников», — отметили в ГПСУ.

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