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ВСУ показали точную атаку на россиян с воздуха

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  • 26.03.2023, 20:03
  • 3,556
ВСУ показали точную атаку на россиян с воздуха

Филигранная работа.

В социальных сетях появилось эффектное видео ликвидации группы российских военных, на которых ВСУ сверху сбросили боеприпас воздушного подрыва. Видео на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам и артиллерийским системам НАТО Томас Тайнер.

На опубликованных кадрах четверо россиян пытаются провести эвакуацию раненого на носилках, однако обнаруживают себя. Их преследует дрон ВСУ, который с идеальной точностью сбрасывает снаряд на головы оккупантам. При детонации боеприпаса погибшие российские военные падают на землю — выжить удается лишь одному. По всей вероятности, раненый также погиб, увеличив число ликвидированных оккупантов до четырех.

Тайнер отмечает, что украинские военные сбросили на россиян боеприпас воздушного подрыва. В комментариях пользователи отмечают, что точность работы украинских военных потрясает. «3 из 4 русских убиты. Этот сбрасываемый украинцем гранатомет демонстрирует действие боеприпасов воздушного подрыва, хотя здесь это произошло непреднамеренно», - подчеркнул эксперт.

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