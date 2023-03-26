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ВСУ ликвидировали ряд офицеров РФ

  • 26.03.2023, 22:37
ВСУ ликвидировали ряд офицеров РФ

«Грузом 200» стали капитан и старшие лейтенанты.

В ходе полномасштабной войны против Украины «грузом 200» стали еще ряд российских офицеров, в частности, уничтожен капитан Кирилл Кузнецов и старший лейтенант Андрей Блохин.

Ликвидирован также мобилизованный старлей Ильшат Касимов, поделился офицер армии Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в своем канале в Telegram. По его данным, также уничтожен лейтенант-«мобик».

«…успешно демобилизированы: капитан Кирилл Кузнецов; старший лейтенант Андрей Блохин», - сообщил он.

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